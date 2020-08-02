Происшествия
Lenta.ruДесантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
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с чего всё началось
В Москве в парке Горького произошла драка между мужчинами, празднующими День ВДВ. Очевидцы опубликовали в Instagram видео инцидента. Вмешаться в происходящее пришлось правоохранителям.РЕН ТВ10:41
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США и Россия могут провести переговоры по контртерроризму
Советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия и США могут провести переговоры по контртерроризму.
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У границы с Россией была замечена колонна белорусской техники
Очевидцы засняли видео, на котором можно увидеть колонну белорусской техники.
Общественная служба новостей 14:59
Технологии
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com вчера в 05:57
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В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
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Лезги газет вчера в 14:04
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Коммерсантъ 18:55
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ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
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Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru 19:41
Происшествия
Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Житель Приморья, держа своего семимесячного ребенка, угрожал поджечь баллон на участке с газовым оборудованием, сообщает в понедельник краевое УМВД.
РИА Новости 20:17
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 05:42
Общество
Напавшего на туристов в Крыму охранника уволили
Руководство санатория Форос уволило охранника, который накануне напал с нагайкой на семью с ребенком. Это произошло на пляже в Крыму.
iReactor вчера в 22:15
Политика
Познер прокомментировал идею о вступлении России в НАТО
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал идею немецкого депутата Кристиана Шмидта о том, что Россия должна стать частью НАТО.
Газета.Ru 10:53
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
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ToDay News Ufa 14:55
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Позже задержали еще одного россиянина на юге страны.
Военное обозрение 11:12
Футбол
Вратарь Сергей Рыжиков стал игроком «Тамбова»
Вести.Ru 16:00
Общество
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Lenta.ru вчера в 22:18
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
ГЛАС.RU 06:55
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Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто
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Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
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МТС продает популярнейший смартфон Honor менее чем за 4 тысячи рублей
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Общество
Циклоны принесут дожди на всю неделю в Приморье
По данным синоптиков, в южном и восточном Приморье ожидаются сильные и очень сильные дожди со штормовым ветром.
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Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском 13:28
Политика
Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии
Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
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