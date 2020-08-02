Происшествия

Lenta.ruLenta.ruДесантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
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Видео: драка произошла в парке Горького в День ВДВ

В Москве в парке Горького произошла драка между мужчинами, празднующими День ВДВ. Очевидцы опубликовали в Instagram видео инцидента. Вмешаться в происходящее пришлось правоохранителям.
РЕН ТВ10:41

Подробнее о событии

В Росгвардии прокомментировали потасовку в Парке Горького с участием бывших десантников

ТАСС13:25

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Интерфакс13:10

Росгвардия прокомментировала инцидент с бывшими десантниками в Москве

RT на русском12:57

Десантники устроили драку с росгвардейцами в Парке Горького

РИА Новости19:13

Начало драки в парке Горького в День ВДВ сняли на видео

РЕН ТВ11:04

Росгвардия прокомментировала потасовку в Парке Горького в Москве

РИАМО12:57

В парке Горького опровергли информацию о массовой драке между ВДВ и Росгвардией

Говорит Москва13:15
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Политика

Турчинов предложил возбудить против Зеленского уголовное дело

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Экономика

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Политика

США и Россия могут провести переговоры по контртерроризму

Советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия и США могут провести переговоры по контртерроризму.
Газета.Ru 19:01
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Политика

У границы с Россией была замечена колонна белорусской техники

Очевидцы засняли видео, на котором можно увидеть колонну белорусской техники.
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Технологии

Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
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Общество

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Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
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Политика

РБК: СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме

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Шоу-бизнес

Преобразившаяся Пелагея восхитила новым имиджем после тяжелого развода

Пелагея находится на стадии развода с хоккеистом Иваном Телегиным, в браке с которым родила дочь Таисию.
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Общество

В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей

Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) 06:46
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Общество

Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года

Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия 20:53
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Происшествия

Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова

Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru 19:41
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Происшествия

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Житель Приморья, держа своего семимесячного ребенка, угрожал поджечь баллон на участке с газовым оборудованием, сообщает в понедельник краевое УМВД.
РИА Новости 20:17
Футбол

Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 05:42
Общество

Напавшего на туристов в Крыму охранника уволили

Руководство санатория Форос уволило охранника, который накануне напал с нагайкой на семью с ребенком. Это произошло на пляже в Крыму.
iReactor вчера в 22:15
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Политика

Познер прокомментировал идею о вступлении России в НАТО

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал идею немецкого депутата Кристиана Шмидта о том, что Россия должна стать частью НАТО.
Газета.Ru 10:53
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Авто

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Политика

Испанская газета: Задержание россиян Лукашенко может использовать для переноса выборов

Позже задержали еще одного россиянина на юге страны.
Военное обозрение 11:12
Шоу-бизнес

Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»

RuNews24.ru 19:01
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Футбол

Вратарь Сергей Рыжиков стал игроком «Тамбова»

Вести.Ru 16:00
Общество

В США провели ДНК-исследование о рабстве

Lenta.ru вчера в 22:18
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Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

В первом туре чемпионата России 8 августа ЦСКА сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день проведёт игру против «Зенита».
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Происшествия

Адвокат: «Мать Энди Картрайта находится в подавленном состоянии»

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Авто

Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто

Газета DAILY 14:30
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Экономика

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
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Гаджеты

МТС продает популярнейший смартфон Honor менее чем за 4 тысячи рублей

В интернет-магазине оператора МТС резко упала цена смартфона Honor 7A, являющегося одним из самых популярных устройств такого рода на российском рынке.
Dgl.ru 16:25
Общество

Циклоны принесут дожди на всю неделю в Приморье

По данным синоптиков, в южном и восточном Приморье ожидаются сильные и очень сильные дожди со штормовым ветром.
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Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

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Футбол

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ

Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
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Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии

Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
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