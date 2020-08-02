В Москве в парке Горького произошла драка между мужчинами, празднующими День ВДВ. Очевидцы опубликовали в Instagram видео инцидента. Вмешаться в происходящее пришлось правоохранителям.

с чего всё началось

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

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