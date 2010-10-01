Большое количество граждан Ирана и Канады на борту украинского "Боинга", потерпевшего катастрофу в Тегеране, объясняется дешевизной билета в Европу – большинство пассажиров рейса, очень популярного у иранцев, из Киева летят уже в другие европейские страны.

Дешевый билет в Европу: почему на борту украинского «Боинга» было много иранцев

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.

Культура Загитова и Навка устроят на льду фаер-шоу и сказочную феерию Татьяна Навка покажет сложнейшие акробатические номера — сальто и вращения на тросах на высоте нескольких десятков метров, проекции на льду, яркое фаер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры и даже настоящую молнию в качестве спецэффекта.

Происшествия В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.

Финансы Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).

Армия и оружие Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.

Политика Украина приостановила полеты над Ираном Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.

Общество Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.

Армия и оружие Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.

Происшествия В Москве избили сына Жванецкого Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Политика Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке "Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.

Политика Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".

Происшествия Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Гаджеты Выходит новая версия хита продаж Redmi Note 8 Pro Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.

Технологии Компания Sony показала логотип PlayStation 5 ToDay News Ufa, ссылаясь на издание "Известия", сообщает, что на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан презентовал публике основные особенности новой PlayStation 5.