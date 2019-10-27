с чего всё началось

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля. Политик сообщил, что на Украине разрешили покупать электроэнергию и уголь в России.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Фигурное катание Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.

Шоу-бизнес Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.

Происшествия Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.

Происшествия В Турции россиянка впала в кому, сообщили СМИ Жительница Петербурга во время отдыха в Анталье попала в больницу с отеком головного мозга, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Армия и оружие На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.

Армия и оружие В Афганистане ликвидировали более 50 талибов На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Армия и оружие В США представлен план захвата НАТО Калининградской области Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Футбол Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак» Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.

Космос На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.

Общество Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов В 334 тысяч долларов был оценен кардиган солиста группы Nirvana Курта Кобейна на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе.

Политика Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Здоровье Названы симптомы нехватки в организме фолиевой кислоты Симптомами нехватки фолиевой кислоты являются отечность языка, язвы во рту и обильное появление седых волос.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.