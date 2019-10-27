Политика

Вести.RuВести.RuДешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля. Политик сообщил, что на Украине разрешили покупать электроэнергию и уголь в России.
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с чего всё началось
«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — говорится
 в выступлении Мураева, опубликованном на его канале в YouTube.
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