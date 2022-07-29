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Destatis: ВВП Германии вырос на 1,5% в годовом выражении во втором квартале

В квартальном выражении ВВП Германии не изменился.
ПРАЙМ
В годовом выражении ВВП Германии с поправкой на число рабочих дней вырос на 1,4%.
Интерфакс
Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1% и второго на 1,7%, сообщает Trading Economics.
Интерфакс
В первом квартале ВВП вырос на 0,2% в поквартальном выражении и повысился на 3,8% за год.
Финмаркет

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ВВП Германии зафиксировал нулевой рост в апреле-июне к I кварталу
Интерфакс04:23
Destatis: ВВП Германии вырос на 1,5% в годовом выражении во втором квартале
ПРАЙМ04:07
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