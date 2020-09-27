К дворцу Независимости в Минске прибыла колонна БТР
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Минск, 27 сентября 2020, 12:26 — REGNUM К дворцу Независимости в Минске прибыла колонна из десяти бронетранспортеров, сообщает РИА Новости. Напомним, сегодня, 27 сентября, в Минске запланирована очередная акция протеста, организованная лидерами оппозиции.В источнике
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