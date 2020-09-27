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REGNUM
REGNUM 

К дворцу Независимости в Минске прибыла колонна БТР

Минск, 27 сентября 2020, 12:26 — REGNUM К дворцу Независимости в Минске прибыла колонна из десяти бронетранспортеров, сообщает РИА Новости. Напомним, сегодня, 27 сентября, в Минске запланирована очередная акция протеста, организованная лидерами оппозиции.В источнике
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URA.Ru

К резиденции Лукашенко стянули военных на БТР и БМП

URA.Ru06:58
РИА Новости

К Дворцу независимости в Минске приехала колонна БТР

РИА Новости05:10
Вести.Ru

Резиденцию Лукашенко взяли под охрану бронемашины

Вести.Ru05:40
РЕН ТВ

БТР и военная техника приехали к дворцу Независимости в Минске

РЕН ТВ05:24
Эхо Москвы

В центр Минска в преддверии очередного марша протеста стянута спецтехника и личный состав силовых подразделений

Эхо Москвы06:10
Московский Комсомолец

В центре Минска появились кордоны милиции

Московский Комсомолец05:07
Lenta.ru

В центр Минска начали стягивать войска

Lenta.ru05:45
КП - Беларусь

В Минске к Дворцу Независимости прибыла колонна БТР

КП - Беларусь07:04

Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где сегодня утром стороны конфликта возобновили боевые действия, сообщается на сайте МИД России.
Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Ведомости06:32
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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