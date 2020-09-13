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Вести.Ru
Вести.Ru

У резиденции Лукашенко размещены БТРы и водометы

К Дворцу независимости в Минске, где расположена рабочая резиденция президента Александра Лукашенко, стянуты десяток БТРов и другая спецтехника. БТРы с военными стоят у забора дворца со стороны здания "ЭКСПО", на другой стороне выстроились машины с водометами.В источнике
Подробнее о событии
РБК

К резиденции Лукашенко стянули БТРы и водометы

РБК07:56
РИА Новости

К резиденции Лукашенко в Минске стянуты БТР

РИА Новости06:07
Газета.Ru

В центр Минска стягивается военная бронетехника, в том числе БТР

Газета.Ru05:39
Вести.Ru

У резиденции Лукашенко размещены БТРы и водометы

Вести.Ru06:30
Интерфакс

Военные и бронетехника снова стянуты в центр Минска

Интерфакс07:22
Lenta.ru

К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику

Lenta.ru05:06
Life.ru

Колонна военной техники прибыла в центр Минска — видео

Life.ru04:38

Завершены испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Avant Space, в стратосфере прошел испытания блок лазеров для космических аппаратов, способных демонстрировать рекламу из космоса.
Военное дело10 сентября в 05:15
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио глава региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом, у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM08:52

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург–Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:21

Врач назвал первые признаки рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России Роман Темников рассказал о первых признаках рака крови, сообщает kp.ru 13 сентября.
Известия05:08
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