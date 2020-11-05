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РБК
РБК

Десять богатейших людей мира после выборов в США заработали $33 млрд

Состояние десяти богатейших людей США на следующий день после выборов президента выросло более чем на $33 млрд, подсчитал Forbes. Данные получены на время закрытия торгов на американских биржах.В источнике
С чего всё началось
Совокупное состояние 10 богатейших миллиардеров планеты после закрытия торгов на американских биржах в среду увеличилось более чем на $33 млрд, следует
 из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time к 9:00 мск.
Forbes02:30
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Совокупное состояние десяти богатейших людей мира увеличилось более чем на $33 млрд после выборов президента США

Эхо Москвы07:32
Комсомольская правда

Десять богатейших людей мира увеличили свой капитал после выборов в США

Комсомольская правда06:37
Forbes

Состояние 10 богатейших людей мира выросло более чем на $33 млрд в первый день после выборов в США

Forbes02:30
Национальная служба новостей

Богатейшие люди мира увеличили состояние после выборов в США

Национальная служба новостей04:40
Lenta.ru

Семь человек разбогатели на миллиарды долларов из-за выборов в США

Lenta.ru04:36
Взгляд.ру

Состояние богатейших людей мира выросло на 34 млрд долларов после выборов в США

Взгляд.ру03:45
РБК

Десять богатейших людей мира после выборов в США заработали $33 млрд

РБК05:16

Трамп заявил о своей победе на выборах президента США

В своей речи действующий президент поблагодарил соотечественников за поддержку и заявил, что определённая «группа людей» предпринимала попытки лишить граждан Америки права выразить свою волю на выборах.
Центральная Служба Новостей04:46

Журова выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

Москва, 5 ноября 2020, 15:55 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») не поддерживает инициативу депутата Госдумы от Дагестана Гаджимурада Омарова («Единая Россия») присвоить бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
REGNUM07:55

Эксперты убеждены, что в следующем полугодии AMD продолжит набирать обороты

Источник изображения: AMD В целом, как поясняют эксперты, спрос на рынке ПК сохранится в ближайшие полгода на высоком уровне, это позволит AMD извлечь из сложившейся ситуации выгоду для себя как в потребительском сегменте, так и в коммерческом.
3DNews06:43

Continental выпустил новые шины для электробусов

Модель Conti Urban выпускается в единственном типоразмере: 315/60 R22,5. Как заявляют в Continental, более высокий индекс нагрузки делает шины Conti Urban HA3 более пригодными для использования на электробусах, являющихся, как правило, более тяжелыми, нежели традиционные автобусы.
Движок07:51

В «Оппозиционной платформе» не исключили импичмент Зеленскому

Парламентарий напомнил, что Зеленский является гарантом Конституции, и отметил, что если он «готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее», то встает «важный вопрос» — об импичменте за «преступную позицию» президента в отношении закона.
РБК00:52