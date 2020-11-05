Десять богатейших людей мира после выборов в США заработали $33 млрд
Состояние десяти богатейших людей США на следующий день после выборов президента выросло более чем на $33 млрд, подсчитал Forbes. Данные получены на время закрытия торгов на американских биржах.В источнике
С чего всё началось
Совокупное состояние 10 богатейших миллиардеров планеты после закрытия торгов на американских биржах в среду увеличилось более чем на $33 млрд, следует
из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time к 9:00 мск.
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