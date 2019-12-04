Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.

с чего всё началось

В результате инцидента 13 человек получили ранения. Среди погибших насчитывается восемь детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Боренков добавил, что 3 декабря боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* нанесли ракетный удар по жилому дому в населенном пункте Вадихи.

Десять человек погибли при обстреле Алеппо

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