Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваДесять человек погибли при обстреле Алеппо

В результате инцидента 13 человек получили ранения. Среди погибших насчитывается восемь детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Боренков добавил, что 3 декабря боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* нанесли ракетный удар по жилому дому в населенном пункте Вадихи.
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с чего всё началось

MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству». Расследование ФАН

Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.
ФАН01 декабря в 17:00

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При обстреле Алеппо погибли 10 человек

ТАСС14:02

В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба

РИА Новости14:25

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

РБК15:28

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять человек

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Боевики обстреляли спортивный клуб в сирийской провинции Алеппо

Известия14:22

11 человек погибли в результате обстрелов сирийской провинции Алеппо

Коммерсантъ15:01

Десять мирных жителей погибли в результате обстрела в Сирии

Lenta.ru14:44
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Американский министр обороны Марк Эспер считает важным и необходимым восстановление прямых контактов между руководителями военных ведомств США и РФ.
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С момента объявления о четвертой беременности 31-летняя Оксана Самойлова с каждым днем интригует поклонников все больше и больше.
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Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
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«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
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Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США

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Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО

Лишь около трети американцев согласны, чтобы США по-прежнему платили наибольшую долю в бюджет НАТО, свидетельствует социологический опрос фирмы Rasmussen.
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«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики

В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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В Приангарье медведь задрал мужчину на пороге его дома

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Президент ПФЛ объяснил причину сокращения числа групп в лиге

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Следующая часть ужастика Outlast будет мультиплеерной

Студия Red Barrels анонсировала The Outlast Trials, новую часть в серии хорроров.
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

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Текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
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«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU

Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
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Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
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ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Клопп: «Уверен, „Эвертон“ постарается нас обыграть»

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Сенат Чехии объявил 21 августа днём памяти подавления «Пражской весны»

Новый закон призван закрепить в официальном чешском календаре дату памяти событий так называемой «Пражской весны», когда 21 августа 1968 года в Чехословакию с целью недопущения вырывания страны из социалистического блока были введены войска государств — членов Варшавского договора: СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии.
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Президент УЕФА раскритиковал нынешний вариант применения VAR

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил о необходимости дать судьям на поле право окончательного решения в моментах, когда применяется система VAR.
Sportbox.RU 18:08
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