Происшествия
REGNUMДесять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда. Сообщается, что инцидент произошел рядом с городом Рахим-Яр-Хан на юге провинции Педжаб.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда
Коммерсантъ 05:20
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Авто
Опубликовали первые фото новой Kia Optima
В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.
OAnews 29 октября в 11:54
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Ранним утром 31 октября в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга прошла панихида по пассажирам и экипажу рейса 9268, погибшим в воздушном пространстве Египта четыре года назад.
Российская газета 02:37
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК вчера в 13:16
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Политика
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
Политика
Меркель и Зеленский обсудили разведение войск в Донбассе
Стороны обсудили вопрос разведения сил в Донбассе, подготовку к саммиту «нормандской четверки» и вопрос сохранения транзита российского газа через Украину.
ФАН 03:26
Армия и оружие
В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»
Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир».
ФАН 02:28
Наука
Болезнь Хантингтона предложили лечить с помощью аутофагии
Ученые предложили новый метод для борьбы с болезнью Хантингтона.
N+1 вчера в 14:00
Общество
Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры
По информации Счетной палаты, в 2012–2019 годах на поддержку кинематографа было выделено из федерального бюджета около 22,784 млрд рублей.
Моя Москва.онлайн 04:08
Политика
НАТО и Украина призвали Россию отдать Крым
Россия должна передать контроль над Крымом Украине, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО.
Взгляд.ру 07:25
Политика
Экс-сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров ушёл в «Росполитику»
Бывший сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров, оставив Совет Федерации, перешёл на работу в фонд «Росполитика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:15
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер 00:38
Космос
Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Мойка78 28 октября в 20:24
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 получил режим супермакросъемки
Компания Xiaomi начинает новый день с рекламы еще одного модуля пентакамеры смартфона Xiaomi Mi Note 10, который в Китае будет выпущен под названием Xiaomi Mi СС9 Pro.
iXBT.com 02:54
Хоккей
Омский «Авангард» расторг контракт с Никитой Щербаком
Омский хоккейный клуб «Авангард» официально заявил о расторжении контракта с нападающим Никитой Щербаком.
Омскрегион 06:10
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновлённой Lada 4х4
Как стало известно, на предприятии «АвтоВАЗа» уже выпущена первая партия обновленных Lada 4х4, предназначенная для тестов и сертификации.
Газета DAILY 29 октября в 13:06
Экономика
Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Общество
Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ 05:02
Политика
Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:03
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК 05:42
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах "Большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа — конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости вчера в 18:59