Происшествия
РЕН ТВНовый тип коронавируса нашли у 10 человек с круизного судна в Японии
У 10 пассажиров круизного судна, находящегося несколько дней на карантине на рейде у японского города Йокохама, обнаружили новый тип коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Японии Като Кацунобу, его слова приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ещё 10 пассажиров круизного судна в Японии заболели коронавирусом
Московский Комсомолец05 февраля в 21:05
В Японии у 10 пассажиров круизного лайнера обнаружили коронавирус. На борту есть россияне
Znak.com04 февраля в 21:53
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Кино
Как снимает Тайка Вайтити — и почему «Кролик Джоджо» достоин «Оскара»
Наш последний герой — новозеландский режиссер Тайка Вайтити, чей "Кролик Джоджо" претендует на шесть статуэток Американской академии.
Происшествия
Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили
По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Иокогама.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Общество
В Петербурге откроют новую станцию метро в 2022 году
Экономика
Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр
Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска баллистической ракеты США Minuteman III
Видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III производства США было опубликовано 5 февраля телеканалом RT Arabic.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Политика
Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Политика
США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»
США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится в сообщении Белого дома.
Экономика
Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании
Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
Наука
Борясь с инфекцией, мозг связывается с эмбриональным иммунитетом
У развивающегося эмбриона иммунитет заключается в том, что у клеток есть «врожденная» способность к реакции на заболевания, но эти клетки нуждаются в сигналах, которые дает мозг и помогает определить нужное место.
Общество
Китайцев, прилетевших в Екатеринбург, закрыли на карантин
Жителей Китая, прилетевших сегодня в Екатеринбург из Пекина, привезли из «Кольцово» на автобусе в центр «Бодрость».
Здоровье
На деснах итальянки выросли волосы
Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
Происшествия
Генерала Музраева не перевели под домашний арест
Лефортовский суд столицы продлил до 10 мая срок ареста бывшему руководителю Волгоградского областного управления Следственного комитета России, советнику главы СКР Александра Бастрыкина генерал-лейтенанту Михаилу Музраеву.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе
Экономика
Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
Общество
Из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
На съемках продолжения культовой кинофраншизы "Матрица 4" засветился известный канадский актер Киану Ривз - звезду засняли случайные прохожие, жители Сан-Франциско.
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек
Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
Технологии
Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут платформу-конкурента Google Play
Компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют создать платформу, которая поможет создателям выйти на иностранные рынки и предоставит им загрузку в несколько цифровых магазинов.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.