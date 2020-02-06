У 10 пассажиров круизного судна, находящегося несколько дней на карантине на рейде у японского города Йокохама, обнаружили новый тип коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Японии Като Кацунобу, его слова приводит РИА Новости.

Новый тип коронавируса нашли у 10 человек с круизного судна в Японии

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