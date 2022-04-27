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Десять европейских импортеров газа уже открыли спецсчета в ГПБ для оплаты в рублях

Десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новому механизму - с конвертацией в рубли, передает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Газпрому".
Интерфакс
Новая волна расчетов за газ наступит после 15 мая, добавил источник агентства.
Интерфакс
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС
Двум странам — Болгарии и Польше — «Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа, так как болгарская «Булгаргаз» и польская PGNiG отказались платить за газ в рублях.
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg: 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке
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Bloomberg: десять компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа
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Bloomberg: десять стран ЕС будут покупать у России газ в рублях
URA.Ru05:14
Bloomberg: 10 покупателей газа из Европы открыли счета в Газпромбанке
ТАСС05:55
Десять европейских импортеров газа уже открыли спецсчета в ГПБ для оплаты в рублях
Интерфакс05:17
Bloomberg: десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке
Lenta.ru05:16
Bloomberg: 10 европейских покупателей уже открыли спецсчета в Газпромбанке
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