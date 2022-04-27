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Десять европейских импортеров газа уже открыли спецсчета в ГПБ для оплаты в рублях

Десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новому механизму - с конвертацией в рубли, передает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Газпрому".
Интерфакс
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС
27 апреля «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу — болгарская «Булгаргаз» и польская PGNiG отказались произвести оплату газа в рублях.
Forbes
Согласно разъяснениям ЕК, новая схема оплаты газа в рублях вступает в потенциальное противоречие с санкционным режимом против России.
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg: 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке
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Bloomberg: 10 европейских покупателей уже открыли спецсчета в Газпромбанке
Коммерсантъ05:56
Десять европейских импортеров газа уже открыли спецсчета в ГПБ для оплаты в рублях
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