Футбол
Нева СпортДесять футболистов «Сочи» заболели ангиной
По информации источника в «Сочи» произошла эпидемия ангины. Отмечается, что заболели десять полевых игроков команды, среди которых нападающий Антон Заболотный, а также полузащитники Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов и Алексей Померко.
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Генеральный директор «Сочи»: «Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию»
Спорт-Экспрессвчера в 12:55
В ФК «Сочи» рассчитывают, что заболевшие игроки поправятся к матчу с «Рубином»
ТАСС Спортвчера в 12:12
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