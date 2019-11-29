Футбол
Нева СпортДесять футболистов «Сочи» заболели ангиной
По информации источника в «Сочи» произошла эпидемия ангины. Отмечается, что заболели десять полевых игроков команды, среди которых нападающий Антон Заболотный, а также полузащитники Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов и Алексей Померко.
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Генеральный директор «Сочи»: «Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию»
Спорт-Экспрессвчера в 12:55
В ФК «Сочи» рассчитывают, что заболевшие игроки поправятся к матчу с «Рубином»
ТАСС Спортвчера в 12:12
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На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
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Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
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Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
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