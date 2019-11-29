Футбол

Матч ТВМатч ТВДесять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за болезни выбыли почти все футболисты средней линии команды. 1 декабря «Сочи» предстоит провести домашний матч 18-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча начнется в 14:00 (мск).
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Эпидемия в «Сочи». Матч с «Оренбургом» может быть перенесен?

Спорт-Экспрессвчера в 13:40

В ФК «Сочи» рассчитывают, что заболевшие игроки поправятся к матчу с «Рубином»

ТАСС Спортвчера в 12:12

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РИА Новостивчера в 15:00

Карапетян подтвердил, что в «Сочи» эпидемия ангины

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«Сочи» лишился 10 игроков перед матчем с «Оренбургом»

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Матч «Сочи» с «Оренбургом» не будет отменен из-за эпидемии ангины

Матч ТВвчера в 09:51
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Восемь человек погибли в двух ДТП в Красноярском крае

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REGNUM вчера в 17:51
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Власти Москвы охарактеризовали семью погибшей второклассницы

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Московский Комсомолец вчера в 03:57
Происшествия

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Вести.Ru вчера в 13:36
Политика

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Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис «Погода» указал Крым как российскую территорию.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
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Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

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Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Футбол

Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
ГЛАС.RU вчера в 07:14
Происшествия

Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей

Житель Нефтекамска (Башкирия) сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге.
Известия вчера в 15:01
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
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Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Политика

России предрекли военную базу в Индийском океане

Приобретение собственной военно-морской базы в Индийском океане, вероятно, является приоритетной задачей для России, пишет в The Indian Express главный редактор журнала по иностранным делам и директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Раджа Мохан.
Lenta.ru 01:00
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Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition

Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Актуальные Новости 28 ноября в 06:16
Происшествия

В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту

В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
РБК вчера в 19:06
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Уфу

REGNUM вчера в 06:47
Экономика

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

В январе–сентябре 2019 года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных Росрыболовством данных Росстата.
РБК 01:00
Политика

На Украине заговорили о потере смысла существования страны

После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
РЕН ТВ вчера в 22:10
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Космос

Древние 7000-летние сооружения раскопаны в Польше

7000-летние сооружения старше Великой Пирамиды Гизы, каким-то образом оставались без внимания в течение многих веков, пока исследователи не заметили их очертания.
ГЛАС.RU вчера в 11:23
Общество

Роскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Коммерсантъ вчера в 07:52
Армия и оружие

Зеленский отменил прапорщиков и мичманов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 05:59
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Политика

CNN: украинские власти могут начать выгодные для Трампа расследования

Украинские власти с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу.
ТАСС вчера в 21:37
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Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря

По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
РБК 01:40
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 28 ноября в 01:28
Культура

«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".
Коммерсантъ FM 28 ноября в 08:59
Футбол

Виллаш-Боаш: «Золотой мяч» будет соревнованием Месси и Роналду. Я за Криштиану

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш высказался о противостоянии нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии вручения «Золотого мяча».
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