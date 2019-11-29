Отмечается, что из-за болезни выбыли почти все футболисты средней линии команды. 1 декабря «Сочи» предстоит провести домашний матч 18-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча начнется в 14:00 (мск).

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Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

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