Футбол

Матч ТВМатч ТВДесять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за болезни выбыли почти все футболисты средней линии команды. 1 декабря «Сочи» предстоит провести домашний матч 18-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча начнется в 14:00 (мск).
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