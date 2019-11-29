Футбол
Матч ТВДесять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Отмечается, что из-за болезни выбыли почти все футболисты средней линии команды. 1 декабря «Сочи» предстоит провести домашний матч 18-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча начнется в 14:00 (мск).
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Генеральный директор «Сочи»: «Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию»
Спорт-Экспрессвчера в 12:55
В ФК «Сочи» рассчитывают, что заболевшие игроки поправятся к матчу с «Рубином»
ТАСС Спортвчера в 12:12
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