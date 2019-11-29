Футбол

Матч ТВМатч ТВДесять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за болезни выбыли почти все футболисты средней линии команды. 1 декабря «Сочи» предстоит провести домашний матч 18-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча начнется в 14:00 (мск).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Генеральный директор «Сочи»: «Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию»

Спорт-Экспресс12:55

В ФК «Сочи» рассчитывают, что заболевшие игроки поправятся к матчу с «Рубином»

ТАСС Спорт12:12

Почему в «Сочи» заболели 10 игроков перед игрой с «Оренбургом»

Чемпионат13:00

Тренер «Сочи»: доктора сделали все, чтобы вернуть футболистов на поле

РИА Новости15:00

Гендир «Сочи»: «У 4-5 человек была температура. Они вместе находились, поэтому и столько заболело»

Sports.ru13:26

Карапетян подтвердил, что в «Сочи» эпидемия ангины

Sport24.ru10:02

«Сочи» лишился 10 игроков перед матчем с «Оренбургом»

Sport.ru10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Общество

Роскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Коммерсантъ 07:52
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Происшествия

В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

Вести.Ru 13:36
Футбол

Тренер «Сочи» заявил, что команда готова сыграть с «Оренбургом» в любой день

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский отреагировал на готовность «Оренбурга» перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков сочинской команды.
RT на русском 14:53
Происшествия

Суд отправил под домашний арест главу минздрава Ростовской области

Газета.Ru 13:13
Политика

МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в пятницу позволил себе ряд нелицеприятных комментариев по поводу умственных способностей французского лидера Эммануэля Макрона.
Российская газета 12:16
Игры

Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности

В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Ferra 09:02
Энергетика

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
RT на русском 14:35
Кино

Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Культуромания 27 ноября в 02:28
Армия и оружие

Донбасс сегодня: бойцы ВСУ получают наркотики почтой, Украину наводнило оружие из зоны ООС

ФАН вчера в 10:48
Единоборства

Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс

Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
RT на русском 09:21
Общество

Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра

Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила представительница бизнесмена.
Коммерсантъ 27 ноября в 07:18
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Экономика

Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
REGNUM 12:20
Происшествия

Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Вести.Ru 08:03
Политика

В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
ТАСС 12:38
Авто

Компания Chery начала продажи большого кроссовера Jetour X95

Китайская компания Chery сообщила о начале продаж нового кроссовера Jetour X95.
Faktom вчера в 01:54
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости 09:45
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Политика

В Киеве увидели риск введения санкций США против «Укроборонпрома»

«Укроборонпром» может попасть под американские санкции из-за сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими Skyrizon и Xinwei, заявил в эфире радио «Новое время» глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
РБК 14:35
Технологии

Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России

Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
МонаВиста 10:43
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 05:14
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru вчера в 10:10
Политика

Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе

На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Piter.tv вчера в 08:42
Футбол

Ибрагимович: могу играть до 50 лет

Чемпионат 13:09
Политика

Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге

Президент Чехии Милош Земан выступил против памятника генералу Власову в Праге.
Вести.Ru вчера в 22:42
Футбол

Руни провел первую тренировку в «Дерби Каунти»

Soccer.ru 14:28
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну

Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Lisa.ru 09:29
Гаджеты

OPPO Reno 3 Pro станет одним из самых тонких 5G-смартфонов

Утверждается, что аппарат станет одним из самых тонких 5G-смартфонов, доступных на коммерческом рынке: толщина корпуса составит 7,7 миллиметра.
3DNews вчера в 07:48
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное