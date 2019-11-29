Футбол

RT на русскомRT на русскомДесять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». Ранее «Сочи» сыграл вничью с «Уфой» в 17-м туре чемпионата России.
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