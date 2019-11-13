Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.

с чего всё началось

На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей. Такие цифры содержатся в бухгалтерской отчетности, опубликованной Росстатом и самими компаниями, которую проанализировало РБК.

Происшествия Дело о смерти девочки в «Артеке» передали в центральный аппарат СК Расследованием смерти 15-летней девочки из Махачкалы в детском центре «Артек» в Крыму займется центральный аппарат Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.

Политика Тимошенко заявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию Фракция «Батькивщина» украинской Верховной Рады переходит в оппозицию. С таким заявлением выступила её лидер Юлия Тимошенко.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Общество В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Футбол Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.

Шоу-бизнес Таролог предсказал Бузовой замужество в 2020 году Александр Кинжинов, участник 18-й «Битвы экстрасенсов», предсказал Ольге Бузовой торжественную свадьбу в следующем году и рождение двух дочерей.

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Хоккей Экс-тренер сборной России высказался о ситуации с Ковальчуком Бывший тренер сборной России по хоккею прокомментировал ситуацию вокруг нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Ильи Ковальчука, передает "Чемпионат.com".

Политика Генерал ФСБ рассказал о допросе Скрипаля в 2004 году Экс-руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший службу в 2000-2015 годы, рассказал о том, как допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после его задержания в 2004 году.

Космос SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за Украины "Газпрому" придется отказаться от намеченного на эту неделю размещения евробондов в швейцарских франках.

Политика В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Здоровье Воронежские депутаты обсудили усовершенствование первичной медпомощи На совещании в администрации Новоусманского района депутаты, представители областного правительства и медики обсудили, как усовершенствовать оказание первичной медико-санитарной помощи в регионе.

Политика В Кремле приняли к сведению идею праздновать окончание стояния на Угре Предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о признании дня победного окончания стояния на реке Угре — 11 ноября — памятной датой России принято к сведению в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 ноября.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.

Экономика В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое Депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и установить валютный контроль.

Здоровье Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.

Общество Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

Экономика Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты В пресс-службе Федерального казначейства изданию сообщили, что к декабрю на сайте «Электронный бюджет» должна появиться информация об исполнении расходов на нацпроекты регионов страны.

Происшествия Названа причина смерти основателя «Белых касок» Судмедэксперты выяснили причину смерти одного из основателей и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезурье.

Политика В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".

Космос Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью 6 миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.