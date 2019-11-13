Экономика
REGNUMДесять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей
На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей. Такие цифры содержатся в бухгалтерской отчетности, опубликованной Росстатом и самими компаниями, которую проанализировало РБК.
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с чего всё началось
Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.РБКвчера в 22:00
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