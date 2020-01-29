Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут. Машину пилотировал заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

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