В последнюю неделю февраля 10 миллиардеров из списка Forbes потеряли в около $83,4 млрд, пишет «Коммерсант».

Десять миллиардеров потеряли более $83 млрд из-за коронавируса

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