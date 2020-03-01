В последнюю неделю февраля 10 миллиардеров из списка Forbes потеряли в около $83,4 млрд, пишет «Коммерсант».

Десять миллиардеров потеряли более $83 млрд из-за коронавируса

Политика Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.

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Экономика Пенсионерам-опекунам могут вернуть индексацию пенсий С 2016 года приостановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, причём к этой категории отнесены все пожилые люди, которые получают на регулярной основе то или иное вознаграждение.

Общество Россиян ждут первые весенние длинные выходные Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.

Политика На парламентских выборах в Словакии побеждают центристы «После подсчета голосов на 70% участков уже ясно, что выборы выиграла партия «Обычные люди и независимые личности», я поздравляю с победой ее председателя Игоря Матовича», – цитирует Пеллегрини РИА «Новости».

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