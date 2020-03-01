Общество
Мой БрянскДесять миллиардеров потеряли более $83 млрд из-за коронавируса
В последнюю неделю февраля 10 миллиардеров из списка Forbes потеряли в около $83,4 млрд, пишет «Коммерсант».
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Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли более $83 млрд из-за коронавируса
Экономика сегодня13:01
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