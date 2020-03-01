Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДесять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса

Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля. Потери еще десятков миллиардеров оцениваются в сотни миллионов долларов. Панику на рынках вызвало распространение коронавируса.
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Десять миллиардеров потеряли более $83 млрд из-за коронавируса

Мой Брянск13:45

Лишиться $83 млрд за неделю: десять миллиардеров с самыми большими потерями из-за коронавируса

Forbes06:54

Десять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса

Коммерсантъ12:39

10 богачей из списка Forbes из-за коронавируса потеряли за неделю $83 млрд

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Названы самые обедневшие из-за коронавируса богачи

Lenta.ru08:31

Миллиардеры теряют деньги из-за китайского вируса

ГЛАС.RU08:21

Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли более $83 млрд из-за коронавируса

Экономика сегодня13:01
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:55, Ашберн
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Общество

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

В Китае зафиксировано почти 80 тыс. случаев заражения коронавирусом. Он распространился в более чем 50 странах.
Интерфакс 11:30
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«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Общество

Женщина сбежала из коронавирусного карантина в Севастополе

Севастопольский суд принял решение об объявлении в розыск женщины, которая ушла из инфекционной больницы, где находилась в карантине из-за подозрения на наличие у нее коронавируса, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую.
Примечания 04:41
Экономика

На Украине с 1 марта подорожали билеты на поезда

В Центре транспортных стратегий заявили, что начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.
Украина.ру 04:16
Наука

Медики обнаружили новый тип шизофрении

Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 11:29
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
Происшествия

СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Космос

Спутники GPS III смогут маневрировать и быстро нацеливать F-35

Спутники глобальной навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III) будут помехоустойчивыми и маневрирующими и смогут оперативно обеспечивать военным покрытие там, где это необходимо, передает Breaking Defense заявление президента компании L3Harris Space Systems Билла Геттла.
Lenta.ru вчера в 09:34
Футбол

Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)

РИА Новости 14:06
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Astera вчера в 14:08
Политика

Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
Красная весна 14:41
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса 09:08
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия вчера в 07:54
Музыка

Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

Экономика сегодня вчера в 19:40
Футбол

Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru 07:38
Общество

Выросло число погибших от коронавируса в Италии

Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Газета.Ru 12:42
Политика

Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России

Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган 29 февраля обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
РИА Новости 04:29
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 02:01
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

Российская газета вчера в 06:47
Экономика

Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»

Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
Новые Известия 28 февраля в 15:05
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Агата Муцениеце изменила татуировку, посвященную мужу

Год назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки на безымянных пальцах в виде колец в знак своей любви.
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Игры

Светлячки и руины: создатели Outriders показали искажённый мир Инок

Свежее видео создатели посвятили пейзажам мира Инок — одной из первых планет на нашем пути.
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Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Собчак, Пивоваров и Чепель попросили СКР найти убийцу Листьева

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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд.
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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