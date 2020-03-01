Экономика
КоммерсантъДесять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса
Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля. Потери еще десятков миллиардеров оцениваются в сотни миллионов долларов. Панику на рынках вызвало распространение коронавируса.
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Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли более $83 млрд из-за коронавируса
Экономика сегодня13:01
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