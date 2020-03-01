Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДесять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса

Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля. Потери еще десятков миллиардеров оцениваются в сотни миллионов долларов. Панику на рынках вызвало распространение коронавируса.
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Лишиться $83 млрд за неделю: десять миллиардеров с самыми большими потерями из-за коронавируса

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Названы самые обедневшие из-за коронавируса богачи

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Десять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса

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Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли более $83 млрд из-за коронавируса

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В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
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РИА Новости 07:43
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Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
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Умерла народная артистка России и Мордовии Мария Антонова

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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.
ТАСС 10:12
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Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева

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В Турции сообщили, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу с ЕС

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Происшествия

Популярного блогера-гея избили в Москве

Популярного блогера и открытого гея Андрея Петрова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 12:40
Политика

Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
Газета.Ru 12:21
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция освободили

Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
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СКА разгромил «Витязь» в матче плей-офф КХЛ

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РБК 11:22
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Футбол

«Шахтер» прервал 48-матчевую серию без поражений в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
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Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня вчера в 20:37
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
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Выросло число погибших от коронавируса в Италии

Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
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Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
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