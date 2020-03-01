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Общество Появление коронавируса в Москве подтвердил Роспотребнадзор 1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.

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Политика Пушков прокомментировал телефонную беседу Эрдогана и Путина Алексей Пушков прокомментировал заявление Эрдогана по поводу переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Сирии.

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Общество Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.