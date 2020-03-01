Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДесять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса

Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля. Потери еще десятков миллиардеров оцениваются в сотни миллионов долларов. Панику на рынках вызвало распространение коронавируса.
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Лишиться $83 млрд за неделю: десять миллиардеров с самыми большими потерями из-за коронавируса

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Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли более $83 млрд из-за коронавируса

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:33, Ашберн
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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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