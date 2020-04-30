Коронавирус
Lenta.ruРоссиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
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В Амурской области ухудшается ситуация с коронавирусом: 10 новых случаев за день
Амурская правда02:25
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Экономика
«Норникель» в 1-м квартале снизил выпуск никеля на 7%
В рамках стратегии по диверсификации продаж в премиальные сектора промышленности "Норникель" увеличил выпуск карбонильного никеля в январе-марте 2020 года до 1,6 тыс. тонн (рост на 39% к данным 2019 года).
Финмаркет 07:10
Общество
Немецкие врачи сфотографировались без одежды из-за нехватки масок
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок, как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian.
ToDay News Ufa 05:24
Общество
Соловьев объяснил особняк Малышевой в США
Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
Общество
Бывшего советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке
В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
РБК Екатеринбург 02:21
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 30 апреля до 73,69 рубля
Банк России установил на 30 апреля 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6894 рубля, что на 88,1 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС вчера в 07:27
Здоровье
Что чувствуют пациенты под аппаратами ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении COVID-19
ProGorodSamara.ru узнал, как работают аппараты ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении коронавирусом.
Pro Город Самара вчера в 09:54
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Энергетика
Норвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь
Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
Pravda.Ru 00:43
Футбол
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках
Амстердам, 30 апреля 2020, 14:18 — REGNUM Нидерланды могут лишиться одного еврокубкового места в следующем футбольном сезоне.
REGNUM 07:18
Футбол
«Погребняк за глаза крыл Старкова». Бывший пресс-атташе «Спартака» — об уходе нападающего
Бывший пресс-атташе «Спартака» срывает покровы — В 2004 году составить объективное впечатление о 18-ти, 19-ти летних было трудно.
Спорт-Экспресс 04:35
Игры
В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman
Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
REGNUM 04:34
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
В Таджикистане выявлен коронавирус
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Общество
Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 28 апреля в 14:41
Технологии
На судне «Всеволод Бобров» начались испытания дизель-генераторов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:53
Общество
Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области
Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia 04:21
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Здоровье
Минздрав Башкирии объяснил вспышку коронавируса в одном из городов
На брифинге, посвященном угрозе распространения коронавируса в Башкирии, объяснили, почему произошел резкий рост заболевших COVID-19 в таком небольшом городе, как Нефтекамск.
Горобзор.ру 06:51
Общество
Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ
По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Наука
Иммунная математика
Главное оружие иммунной системы — лимфоциты, клетки крови, которые распознают чужеродные белки, вырабатывают антитела и уничтожают поврежденные клетки и патогены.
N+1 вчера в 08:34
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
Общество
Эпидемия коронавируса в Петербурге может выйти на плато к 25 мая
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM При оптимистическом стечении обстоятельств и при дисциплине горожан, обстановка по коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге может стабилизироваться к 25 мая.
REGNUM 06:23
Политика
Новый состав Рады впервые обратится к другим парламентам с заявлением об «агрессии» России
Верховная рада нового состава, большинство которой составляют депутаты от президентской "Слуги народа", впервые одобрила постановление об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом "усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
ТАСС 07:10