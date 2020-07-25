Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксДесять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 411 до 4 421 человека.
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В Москве за сутки умерли 10 человек с коронавирусом

РБКвчера в 16:20

В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:16

В Москве за сутки умерли 10 человек с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 16:27

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Интерфаксвчера в 16:23

Штаб: В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:17

В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:17

В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:40
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Политика

Глава Зауралья заявил о потерях казны региона из-за пандемии

По выпадающим доходам власти Зауралья будут активно работать с правительством России, заявил глава региона Вадим Шумков в интервью Znak.com.
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
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Общество

Миронов предложил платить повышенные пособия по безработице до конца года

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Авто

Обновленный Renault Kaptur оснастили более быстрым двигателем

Блогер отмечает, что модернизированный Renault Kaptur с силовым агрегатом на 1,3 литра "резво" реагирует на нажатие педали газа - разгон "до сотни" занимает около 10 секунд.
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Общество

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Общество

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В нижней палате парламента высказались положительно относительно продления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда на август в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
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Авто

Компания Skoda обновила свои модели в России

Кроссовер Skoda Kodiaq следующего модельного года теперь будет оснащен премиальной аудиосистемой MIB3 от VW и рулевым колесом с двумя спицами.
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Футбол

«Интер» обыграет «Наполи» в 37-м туре Серии А 28 июля

Матч 37-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
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Общество

В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM вчера в 08:37
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Кино

Умерла 104-летняя актриса из «Унесённых ветром» Оливия де Хэвилленд

Оливия де Хэвилленд была одной из самых востребованных актрис в Голливуде в 30 — 40-х годах прошлого века.
Говорит Москва 26 июля в 13:18
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
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Здоровье

Время проверить аптечку: какие лекарства всегда должны быть под рукой, а что пора выбрасывать

На всякий случай в каждом доме есть своя аптечка, и у каждого она отличается — зависит от хронических заболеваний, противопоказаний и личных предпочтений.
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Футбол

Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»

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Гаджеты

Intel заподозрили во лжи про техпроцессы: назревает судебное разбирательство

Источник изображения: Bloomberg В опубликованном пресс-релизе юристы Hagens Berman просят откликнуться тех инвесторов, которые существенно пострадали в результате снижения курса акций компании Intel, вызванного пятничными откровениями её руководства по поводу задержки с освоением 7-нм техпроцесса.
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Авто

Пандемия COVID-19 ускорила рост онлайн-продаж машин в России, заявил эксперт

Пандемия коронавируса COVID-19 ускорила рост доли онлайн-продаж машин в России, по итогам июля показатель продаж через интернет превысит прошлогодний уровень, заявил РИА Новости генеральный директор автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев.
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Екатерина Климова побаловала россиян пляжными фото с отдыха

В социальной сети актрисы появились архивные фото с прошлогоднего отпуска на море.
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Общество

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

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Происшествия

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки

Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
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Общество

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

РИА Новости вчера в 15:16
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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

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Общество

Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских шоу в мире

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Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

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Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
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Политика

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
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Общество

Россия стала 20-й в рейтинге доступности бензина в Европе

Меньше всего топлива смогут приобрести жители Украины: на среднемесячную зарплату в этой стране возможно купить лишь 395 литров бензина.
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

На российский рынок в скором времени выйдут обновленные модификации пикапа Toyota Hilux и внедорожника Toyota Fortuner.
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости 26 июля в 17:50
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Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12

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