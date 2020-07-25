Коронавирус
ИнтерфаксДесять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 411 до 4 421 человека.
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Политика
Глава Зауралья заявил о потерях казны региона из-за пандемии
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Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
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Общество
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Москва, 27 июля 2020, 16:11 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить выплату повышенных пособий по безработице до конца 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.
REGNUM вчера в 09:11
Авто
Обновленный Renault Kaptur оснастили более быстрым двигателем
Блогер отмечает, что модернизированный Renault Kaptur с силовым агрегатом на 1,3 литра "резво" реагирует на нажатие педали газа - разгон "до сотни" занимает около 10 секунд.
Новые автомобили вчера в 11:34
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
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Газета.Ru вчера в 23:45
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. руб. от ПФР на август
В нижней палате парламента высказались положительно относительно продления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда на август в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Авто
Компания Skoda обновила свои модели в России
Кроссовер Skoda Kodiaq следующего модельного года теперь будет оснащен премиальной аудиосистемой MIB3 от VW и рулевым колесом с двумя спицами.
32CARS.ru вчера в 15:02
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«Интер» обыграет «Наполи» в 37-м туре Серии А 28 июля
Матч 37-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:12
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В Свердловской области продлили режим повышенной готовности
Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM вчера в 08:37
Кино
Умерла 104-летняя актриса из «Унесённых ветром» Оливия де Хэвилленд
Оливия де Хэвилленд была одной из самых востребованных актрис в Голливуде в 30 — 40-х годах прошлого века.
Говорит Москва 26 июля в 13:18
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Здоровье
Время проверить аптечку: какие лекарства всегда должны быть под рукой, а что пора выбрасывать
На всякий случай в каждом доме есть своя аптечка, и у каждого она отличается — зависит от хронических заболеваний, противопоказаний и личных предпочтений.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Vprognoze.ru 26 июля в 16:35
Гаджеты
Intel заподозрили во лжи про техпроцессы: назревает судебное разбирательство
Источник изображения: Bloomberg В опубликованном пресс-релизе юристы Hagens Berman просят откликнуться тех инвесторов, которые существенно пострадали в результате снижения курса акций компании Intel, вызванного пятничными откровениями её руководства по поводу задержки с освоением 7-нм техпроцесса.
3DNews вчера в 10:50
Авто
Пандемия COVID-19 ускорила рост онлайн-продаж машин в России, заявил эксперт
Пандемия коронавируса COVID-19 ускорила рост доли онлайн-продаж машин в России, по итогам июля показатель продаж через интернет превысит прошлогодний уровень, заявил РИА Новости генеральный директор автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев.
ПРАЙМ 00:05
Шоу-бизнес
Екатерина Климова побаловала россиян пляжными фото с отдыха
В социальной сети актрисы появились архивные фото с прошлогоднего отпуска на море.
Народные новости вчера в 21:45
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
РИА Новости вчера в 15:16
Политика
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Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Общество
Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в пятерку любимых детских шоу в мире
На базе полученных ответов мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).
РИА Новости 00:25
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
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Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Общество
Россия стала 20-й в рейтинге доступности бензина в Европе
Меньше всего топлива смогут приобрести жители Украины: на среднемесячную зарплату в этой стране возможно купить лишь 395 литров бензина.
Телеканал 360° вчера в 01:23
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
На российский рынок в скором времени выйдут обновленные модификации пикапа Toyota Hilux и внедорожника Toyota Fortuner.
Новые автомобили 00:18
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости 26 июля в 17:50
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12
В сети появились первые фотографии дисплея нового смартфона iPhone 12.
ToDay News Ufa вчера в 04:25