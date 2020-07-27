Коронавирус
ИнтерфаксДесять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 411 до 4 421 человека.
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В новой системе используется особый протокол, приложение и трекер сна.
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Сегодня в республике Узбекистан запустили долгожданную продажу модели Caddy, на которую уже сейчас есть большой спрос.
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ВШЭ оценила новые возможности России встроиться в мировое производство
ВШЭ оценила новые возможности России встроиться в мировое производство Постэпидемическое развитие глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС) в мире создаст в ближайшие годы новые риски для России, не слишком активно встраивавшейся в них с 2000 года, но откроет новые возможности для развития, предполагают в докладе о будущем ГЦДС исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ).
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Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
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Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews вчера в 06:12
Футбол
Синиша Михайлович стал почетным гражданином Болоньи
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Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
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Звезда фильмов Disney начала карьеру в порноиндустрии
Известно, что Уорд длительное время была звездой проектов Disney и стала особенно популярной после съемок в сериале «Парень познает мир», который транслировался с 1993 по 2000 год.
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Интернет
Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS
Индийская Chrome OS на Firefox Разработчик из Нью-Дели (Индия) Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) работает над созданием новой настольной ОС Ubuntu Web для конкуренции с Google Chrome OS.
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Общество
Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
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Концерт ко дню ВМФ в Петербурге посмотрели более миллиона человек
Большой праздничный концерт, посвященный ко дню ВМФ, посмотрели более миллиона человек. Об этом сообщили в Комитете по культуре Петербурга.
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм в истории кинематографа
Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала фильм "Соперницы", в котором она снялась в главной роли в 1985 году, худшим за все время существования кинематографа.
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Общество
Трамп заявил о радикальном снижении смертности от COVID-19 в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень смертности от COVID-19 в стране удалось радикально сократить по сравнению с весенним периодом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:04
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Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты 11:09
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Под санкции США по «Северному потоку — 2» могут попасть 120 компаний
По меньшей мере 120 европейским предприятиям могут угрожать санкции США, направленные против «Северного потока — 2», заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики ФРГ Михаэль Хармс, сообщает 27 июля «Интерфакс».
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МонаВиста 24 июля в 12:27
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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa вчера в 01:20
Кино
Умерла 104-летняя актриса из «Унесённых ветром» Оливия де Хэвилленд
Оливия де Хэвилленд была одной из самых востребованных актрис в Голливуде в 30 — 40-х годах прошлого века.
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Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
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Что касается новинок от Paramount, новая информация такова: "Тихое место 2" взамен 6 сентября 2020 года "назначен" на 23 апреля 2021 года, "Топ Ган: Мэверик" вместо 23 декабря 2020 года увидит свет 2 июля 2021 года.
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"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
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