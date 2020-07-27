Коронавирус
ИнтерфаксДесять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 411 до 4 421 человека.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:55, Ашберн
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Общество
Глава РАН оценил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться не раньше 2021 года.
Псковское агентство информации 14:09
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Наука
Представления о мозге опровергли ученые из Израиля
МедиаПоток 00:56
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Кино
Студия Marvel намерена снять фильм о новом «умном» Халке
ИА Красная Весна вчера в 04:30
Общество
Всплеск и угроза новой волны: почему в Москве растет заболеваемость?
К началу «нерабочих недель» в Москве ставили менее 400 диагнозов в сутки, а через две недели, на момент введения пропускного режима, около полутора тысяч — и, несмотря на рекордно низкий индекс активности москвичей, заболеваемость стремительно росла.
BFM.ru 12:16
Космос
На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км
Территория новостей 25 июля в 08:06
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
Общество
Facebook подал к властям ЕС иск о вторжении в личную жизнь сотрудников
Американская компания Facebook подала в иск в суд против властей Европейского союза о посягательстве на неприкосновенность личной жизни своих сотрудников.
РБК 18:07
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Футбол
Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здорово
Если бы перешёл в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» — большой клуб, российская лига очень сильная.
Metaratings 17:25
Шоу-бизнес
«Видим изящные щиколотки — это вполне допустимо!»: Пугачева в платье-халате с разрезом устроила дефиле в особняке
Телепрограмма 13:43
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Футбол
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru вчера в 13:23
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Наука
Неандертальцы были более чувствительны к боли, чем современные люди
По словам специалистов, с полной уверенностью сказать, что неандертальцы ощущали боль сильнее, чем современные люди, нельзя, поскольку в процессе еще участвуют спинной и головной мозг.
Evo-rus.com 04:34
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:27
Экономика
Оператор Пулково отправил на Кипр более 10 миллиардов рублей дивидендов
В понедельник, 27 июля, стало известно, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) в 2019 году отправила на Кипр 10,25 миллиарда рублей дивидендов.
Форпост Северо-Запад 13:47
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufa 16:26
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Экономика
Биткойн достиг максимума за два месяца
Криптовалюта биткойн превысила $10 тыс. и достигла максимума за два месяца.
Коммерсантъ 13:19
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии
Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава.
РИА Новости 09:19
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
Футбол
Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с чемпионством в Серии А
«Ювентус» накануне оформил досрочное чемпионство, выиграв Серию А в девятый раз подряд.
Матч ТВ 17:09