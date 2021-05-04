Десять процентов от зарплаты могут помочь накопить хороший капитал
Мировая практика рекомендует откладывать десять процентов от каждой зарплаты. Такая цифра обусловлена психологическим фактором, небольшую сумму сберечь легче, чем 30 или 50%.В источнике
С чего всё началось
Финансист научил, как сколотить капитал на 10% от зарплаты
Проценты начисляются на проценты, генерируют новые деньги, и первоначальные 10% дохода способны за 15-20 лет превратиться в прочный фундамент вашей дальнейшей жизни. Однако тем людям, которые пока не закрыли важнейшие краткосрочные потребности, о пассивном доходе через 20 лет думать сложно.
ПРАЙМ18:01