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Десять процентов от зарплаты могут помочь накопить хороший капитал

Мировая практика рекомендует откладывать десять процентов от каждой зарплаты. Такая цифра обусловлена психологическим фактором, небольшую сумму сберечь легче, чем 30 или 50%.В источнике
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С чего всё началось

Финансист научил, как сколотить капитал на 10% от зарплаты

Проценты начисляются на проценты, генерируют новые деньги, и первоначальные 10% дохода способны за 15-20 лет превратиться в прочный фундамент вашей дальнейшей жизни. Однако тем людям, которые пока не закрыли важнейшие краткосрочные потребности, о пассивном доходе через 20 лет думать сложно.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Финансист рассказал, как начать копить деньги

URA.Ru23:12

Раскрыт способ накопления капитала на 10% от зарплаты

Телеканал 360°20:53

Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты

РИА Новости18:11

Десять процентов от зарплаты могут помочь накопить хороший капитал

ФАН19:08

Финансист назвал способ накопить капитал с зарплаты

Lenta.ru18:37

Как начать экономить: ответ финансового эксперта

ФедералПресс19:50

Финансист научил, как сколотить капитал на 10% от зарплаты

ПРАЙМ18:01
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В Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй прививки от коронавируса

Отказ от введения второй дозы вакцины от коронавируса сводит на нет эффективность первой дозы, заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Ведомости01:31

Андрей Коваленко: «В истории с Чинаховым мы вернулись в 90-е, когда все воевали между собой и воровали игроков друг у друга»

Депутат Госдумы, бывший руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о ситуации с отъездом воспитанника «Авангарда» Егора Чинахова в Северную Америку.
Sports.ru00:58

РФС выступил с заявлением по ситуации с болельщиками «Локомотива» в Санкт-Петербурге

РФС прокомментировал инцидент, который произошел с болельщиками «Локомотива» в Санкт-Петербурге после матча 28-го тура РПЛ против «Зенит» (1:6). Напомним, что ранее «Локомотив» опубликовал заявление.
Metaratings04:47

Центр «Вектор» проводит клинические испытания трехкратной вакцинации «Эпиваккороной»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом "Эпиваккорона".
ТАСС01:04