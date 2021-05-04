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Общество

Десять процентов от зарплаты могут помочь накопить хороший капитал

Мировая практика рекомендует откладывать десять процентов от каждой зарплаты. Такая цифра обусловлена психологическим фактором, небольшую сумму сберечь легче, чем 30 или 50%.В источнике
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С чего всё началось

Финансист научил, как сколотить капитал на 10% от зарплаты

Проценты начисляются на проценты, генерируют новые деньги, и первоначальные 10% дохода способны за 15-20 лет превратиться в прочный фундамент вашей дальнейшей жизни. Однако тем людям, которые пока не закрыли важнейшие краткосрочные потребности, о пассивном доходе через 20 лет думать сложно.
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Финансист назвал способ накопить капитал с зарплаты

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Десять процентов от зарплаты могут помочь накопить хороший капитал

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Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии

Пентагон во вторник обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии, об этом говорится в квартальном отчете генерального инспектора минобороны США о ходе операции "Непоколебимая решимость".
РИА Новости18:03