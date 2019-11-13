Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.

с чего всё началось

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.

Происшествия Дело о смерти девочки в «Артеке» передано в центральный аппарат СК Уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, скончавшейся во время сна в международном детском центре "Артек", передано в центральный аппарат ведомства.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Политика Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.

Происшествия Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда арестован 11 ноября официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовные дела о призыве к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Происшествия Задержан начальник ростовского главка ФСИН Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.

Общество Жертвами наводнения в Венеции стали два человека В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.

Футбол Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.

Хоккей Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз» Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.

Армия и оружие В Сирии сменился командующий российской группировкой войск Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Политика В Крым после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. жителей Украины Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов на встрече с делегацией иностранных СМИ.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

Общество В Россию придет зимнее бабье лето Жителей Центральной России на этой неделе ожидает зимнее бабье лето — теплая погода и 5-7 градусов выше нуля.

Армия и оружие Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.

Космос Неизвестный источник кислорода обнаружило NASA на Марсе Как сообщается на сайте NASA, ученые впервые измерили сезонные изменения газов, которыми наполнен воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.

Общество Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.

Политика В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в «нормандском формате» В Кремле считают, что осталось еще много "домашней работы" для подготовки саммита в "нормандском формате" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Культура Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза» «Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Общество Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей «Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).

Экономика Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России Рост ВВП России в III квартале 2019 года составил 1,7% в годовом выражении.