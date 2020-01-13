Происшествия
ИнтерфаксДесять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях". По данным местного ИА AmurMedia, все хабаровские школы эвакуированы, так как сообщившие об угрозе взрыва не назвали номера конкретных учебных заведений.
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Школы Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Общественное телевидение Приморьявчера в 21:05
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