Происшествия
КоммерсантъНа Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения
Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре. Тогда под атаку лжеминеров попали образовательные учреждения Хабаровского края, Комсомольска-на-Амуре и соседней Еврейской автономии, Благовещенска и Владивостока.
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Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Миллер отметил активизацию стройки «Турецкого потока» в Болгарии
Глава "Газпрома" отметил, что к сегодняшнему дню поставки по "Турецкому потоку" полностью покрывают все контракты компании в Болгарии, Греции и Северной Македонии.
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Авто
В Euro NCAP определили самые безопасные автомобили 2019 года
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Общество
Новые назначения в мэрии Якутска
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Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Политика
Турция намерена получить от России как можно больше технологий С-500
Власти Турции решили получить от России как можно больше технологий противоракетной обороны, включая примененные в новой системе С-500.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Экономика
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов.
Политика
Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Гаджеты
Ulefone выпустит первый неубиваемый смартфон с Android 10
Общество
В Японии на АЭС произошла внештатная ситуация
В Японии на АЭС «Иката» произошла внештатная ситуация, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power Company.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Здоровье
Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям
Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах
Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
Общество
Карлос Гон хочет передать материалы своего дела независимым юристам
Бывший глава Nissan Карлос Гон, в конце декабря бежавший из Японии, в интервью «Асахи симбун» заявил, что готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов.
Политика
Путин и Меркель встретились в Кремле
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретились сегодня, 11 января в Кремле.
Культура
Димаш Кудайбергенов стал лучшим певцом Китая
Димаш на сцене исполнил две композиции, а после посетил фотосессию, которая состоялась спустя несколько часов в рамках заключительной части церемонии.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Футбол
Агуэро установил рекорд по числу хет-триков в АПЛ
Нападающий сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро установил рекорд по числу хет-триков в Английской премьер-лиге (АПЛ).