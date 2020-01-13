Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения

Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре. Тогда под атаку лжеминеров попали образовательные учреждения Хабаровского края, Комсомольска-на-Амуре и соседней Еврейской автономии, Благовещенска и Владивостока.
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Детей эвакуировали из 10 школ Владивостока из-за сообщений о минировании (обновляется)

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Школы Владивостока эвакуируют из-за сообщений о минировании

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Губерния20:28

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Во Владивостоке школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

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В Хабаровске эвакуируют все школы

Московский Комсомолец18:50
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Происшествия

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Интерфакс вчера в 11:09
Происшествия

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Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
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Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США

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Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

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Власти Турции решили получить от России как можно больше технологий противоракетной обороны, включая примененные в новой системе С-500.
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Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов.
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Ulefone выпустит первый неубиваемый смартфон с Android 10

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Общество

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

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В Японии на АЭС произошла внештатная ситуация

В Японии на АЭС «Иката» произошла внештатная ситуация, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power Company.
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Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
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Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

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В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах

Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
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Биатлон

Биатлонистка Мякяряйнен прокомментировала свою победу в масс-старте

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В России изменят систему оплаты труда учителей

В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
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Карлос Гон хочет передать материалы своего дела независимым юристам

Бывший глава Nissan Карлос Гон, в конце декабря бежавший из Японии, в интервью «Асахи симбун» заявил, что готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов.
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Политика

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретились сегодня, 11 января в Кремле.
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Газета.Ru 09:31
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Димаш Кудайбергенов стал лучшим певцом Китая

Димаш на сцене исполнил две композиции, а после посетил фотосессию, которая состоялась спустя несколько часов в рамках заключительной части церемонии.
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Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
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Нападающий сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро установил рекорд по числу хет-триков в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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