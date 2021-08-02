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Десять стран Африки и Азии приготовились отозвать признание Косова

Десять стран Африки и Азии сообщили о готовности отозвать свое признание Косова в ситуации, если Приштина начнет процесс повторного признания.
Lenta.ru
В свою очередь, Сербия рассчитывает на Россию и Китай в дипломатической борьбе за регион.
РИА Новости
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
РИА Новости
Парламент Косова объявил о независимости от Сербии в феврале 2008 года.
РБК

С чего всё началось

Десять стран готовы отозвать свое признание Косова, в случае если Приштина начнет процесс повторного признания, сообщает
 сербская газета «Политика» со ссылкой на источники.

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