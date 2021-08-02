Lenta.ruДесять стран Африки и Азии приготовились отозвать признание КосоваДесять стран Африки и Азии сообщили о готовности отозвать свое признание Косова в ситуации, если Приштина начнет процесс повторного признания.Lenta.ruВ свою очередь, Сербия рассчитывает на Россию и Китай в дипломатической борьбе за регион.РИА НовостиКосовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.РИА НовостиПарламент Косова объявил о независимости от Сербии в феврале 2008 года.РБКЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Sputnik АрменияЦарьградЦентральная Служба НовостейLife.ruТелеканал RTVIRT на русскомНовостной фронтНовый ДеньREGNUMРамблерГазета.RuРБКВоенное обозрениеРЕН ТВАктуальные НовостиС чего всё началось Десять стран готовы отозвать свое признание Косова, в случае если Приштина начнет процесс повторного признания, сообщает сербская газета «Политика» со ссылкой на источники.РБКвчера в 10:45Подробнее о событииСМИ: 10 стран готовы отозвать решения о признании независимости КосоваТАСС17:43«Чёрная дыра Европы»: Около 10 стран готовы передумать насчёт независимости КосовоЦарьградвчера в 07:25«Политика»: десять стран планируют отозвать признание КосовоРИА Новостивчера в 13:53Еще десять стран собираются отозвать призвание КосовоНовостной фронтвчера в 12:32СМИ сообщили о намерении десяти стран отозвать признание КосоваРБКвчера в 10:45«Политика»: десять стран готовы отозвать признание независимости КосовоТелеканал RTVIвчера в 08:17Десять стран Африки и Азии приготовились отозвать признание КосоваLenta.ru17:37Показать ещёОценить173Поделиться