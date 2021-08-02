30-летние больные с коронавирусом COVID-19 стали чаще попадать в реанимацию

Глава Минздрава Свердловской области Андрей Карпов отметил, что третья волна коронавируса охарактеризовалась более широким охватом — тяжело болеть стали не только пациенты группы риска, но и молодежь в возрасте от 25 лет.