"Вносим в Госдуму законопроект, увеличивающий втрое предельный размер социального налогового вычета — с нынешних 120 до 360 тыс. руб. Его принятие позволит людям вернуть в семейный бюджет уже порядка 47 тыс. руб. уплаченного НДФЛ за налоговый период", — написал депутат Госдумы Ярослав Нилов в Telegram.
"По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) из состава Восточного военного округа дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники", - отметили в Минобороны РФ.
Только 19% опрошенных россиян сообщили, что не собираются ждать наступления пенсионного возраста и закончат работать раньше, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса 2 261 работающего жителя России, проведенного HeadHunter и финтех-компанией "Деньги Вперед".
В конфигурации первого ноутбука Realme – экран IPS диагональю 14 дюймов разрешением Full HD, процессор Intel Core i5-1135G7, 8-16 ГБ оперативной памяти, сканер отпечатков пальцев, стандартный разъем для наушников, два порта USB-C и один USB Type-A, предустановленная Windows 10.