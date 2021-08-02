Минобороны направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии

"По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) из состава Восточного военного округа дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники", - отметили в Минобороны РФ.