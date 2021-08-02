Будьте в Плюсе

Десять стран Африки и Ближнего Востока могут отказаться от признания Косово

Сербское издание "Политика" сообщило, что десять неназванных стран планируют отозвать свое признание Республики Косово.
Газета.Ru
В свою очередь, Сербия рассчитывает на Россию и Китай в дипломатической борьбе за регион.
РИА Новости
В 2020 году ЕС, а также США выступали посредниками в разморозке отношений Сербии и Косово.
РБК
Согласно сербской Конституции, Косово входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.
Телеканал 360°

С чего всё началось

Десять стран готовы отозвать свое признание Косова, в случае если Приштина начнет процесс повторного признания, сообщает
 сербская газета «Политика» со ссылкой на источники.

Подробнее о событии

СМИ: 10 стран готовы отозвать решения о признании независимости Косова

ТАСС17:43

«Чёрная дыра Европы»: Около 10 стран готовы передумать насчёт независимости Косово

Царьградвчера в 07:25

«Политика»: десять стран планируют отозвать признание Косово

РИА Новостивчера в 13:53

Еще десять стран собираются отозвать призвание Косово

Новостной фронтвчера в 12:32

СМИ сообщили о намерении десяти стран отозвать признание Косова

РБКвчера в 10:45

«Политика»: десять стран готовы отозвать признание независимости Косово

Телеканал RTVIвчера в 08:17

Десять стран Африки и Азии приготовились отозвать признание Косова

Lenta.ru17:37
Интересное

ЛДПР предложила увеличить предельный социальный налоговый вычет в три раза

"Вносим в Госдуму законопроект, увеличивающий втрое предельный размер социального налогового вычета — с нынешних 120 до 360 тыс. руб. Его принятие позволит людям вернуть в семейный бюджет уже порядка 47 тыс. руб. уплаченного НДФЛ за налоговый период", — написал депутат Госдумы Ярослав Нилов в Telegram.
Коммерсантъ20:41

Минобороны направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии

"По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) из состава Восточного военного округа дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники", - отметили в Минобороны РФ.
ТАСС04:36

РБК: каждый пятый россиянин намерен прекратить работать до пенсии

Только 19% опрошенных россиян сообщили, что не собираются ждать наступления пенсионного возраста и закончат работать раньше, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса 2 261 работающего жителя России, проведенного HeadHunter и финтех-компанией "Деньги Вперед".
ТАСС01:36

14-дюймовый экран IPS, до 16 ГБ ОЗУ, сканер отпечатков пальцев и предустановленная Windows 10 по цене менее 40 000 рублей. Раскрыты характеристики первого ноутбука Realme

В конфигурации первого ноутбука Realme – экран IPS диагональю 14 дюймов разрешением Full HD, процессор Intel Core i5-1135G7, 8-16 ГБ оперативной памяти, сканер отпечатков пальцев, стандартный разъем для наушников, два порта USB-C и один USB Type-A, предустановленная Windows 10.
iXBT.com02:59