Перерасчет произведен в беззаявительном порядке, сообщили ЯСИА в Пенсионном фонде РС(Я). Ежегодная беззаявительная корректировка страховых пенсий по старости, а также по инвалидности произведена работающим пенсионерам, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы.
"USOPC провел собственную проверку и определил, что мирный жест Рэйвен Сондерс в поддержку расовой и социальной справедливости в конце церемонии был уважительным по отношению к ее соперницам и не нарушал наши правила, касающиеся демонстрации (жестов)", - говорится в заявлении организации, которое приводит агентство Франс Пресс.
Кроме налогового вычета на спорт, Налоговый кодекс предусматривает другие социальные налоговые вычеты: за платное обучение, дорогостоящее лечение и лекарства, страхование жизни, пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения.