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Десять стран могут отозвать решения о признании независимости Косово

Десять стран мира готовы отозвать свои ранее принятые решения о признании самопровозглашенной Республики Косово.
Российская газета
В свою очередь, Сербия рассчитывает на Россию и Китай в дипломатической борьбе за регион.
РИА Новости
Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове, провозглашенное 22 сентября 1991 года.
РИА Новости
Согласно Конституции Сербии, входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия, однако Белград фактически не контролирует большую часть региона.
РИА Новости

С чего всё началось

Десять стран готовы отозвать свое признание Косова, в случае если Приштина начнет процесс повторного признания, сообщает
 сербская газета «Политика» со ссылкой на источники.

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