Сообщения об угрозах взрыва поступили в более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока, рассказали ТАСС в администрациях городов в четверг. Эвакуация дошкольных учреждений прошла в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО.

с чего всё началось

Из-за сообщений о «минировании» детских садов Хабаровского края в регионе массово эвакуируют детей из дошкольных учреждений, сообщили РИА «Новости» в мэриях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Сообщается, что к настоящему моменту эвакуировано более 70 детских садов Хабаровского края.

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