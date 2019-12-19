Происшествия

Expert.ruExpert.ruВ Хабаровском крае проходит массовая эвакуация детских садов

Из-за сообщений о «минировании» детских садов Хабаровского края в регионе массово эвакуируют детей из дошкольных учреждений, сообщили РИА «Новости» в мэриях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Сообщается, что к настоящему моменту эвакуировано более 70 детских садов Хабаровского края.
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с чего всё началось

Более 90 детских садов эвакуировали в четырех регионах Дальнего Востока

Сообщения об угрозах взрыва поступили в более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока, рассказали ТАСС в администрациях городов в четверг. Эвакуация дошкольных учреждений прошла в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО.
ТАССвчера в 19:43

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Сотрудников управления образования Хабаровска эвакуировали из-за угрозы взрыва

Губерния00:19

«Минирования» детских садов в Хабаровске. Главное

АиФ Хабаровск01:51

Сообщения об угрозе взрыва в детских садах на Дальнем Востоке не подтвердились

ТАСС03:30

В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

Коммерсантъ03:21

Число «заминированных» детских садов достигло 49 в Хабаровске

AmurMedia.ru01:13

В Хабаровске эвакуированы 22 детских сада

Хабаровский край сегоднявчера в 20:25

В Хабаровском крае проверили детсады после сообщений о минировании

РИА Новости01:44
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Общество

Путин потребовал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главврачей и повысить базовую ставку.
RT на русском 04:49
Футбол

В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
REGNUM вчера в 05:35
Политика

Депутаты Рады устроили потасовку на заседании аграрного комитета

Российская газета вчера в 23:49
Политика

Путин заявил о безальтернативности Минских соглашений

Президент РФ подчеркнул, что его насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.
ТК Звезда 04:48
Происшествия

В Ивановской области перевернулся школьный автобус

Школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся возле деревни Селезенево Ивановской области.
ТАСС 01:35
Политика

В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Lenta.ru 02:27
Политика

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.
Ведомости вчера в 21:05
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru вчера в 01:22
Общество

«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
ТАСС 01:55
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы

Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
РИА Новости 01:12
Политика

Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками

Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
REGNUM 03:24
Общество

На Украине снова введут обязательный техосмотр

Ранее Криклий заявлял о том, что обязательный техосмотр снова введут на Украине в 2022 году.
Украина.ру 03:29
Политика

Узбекистан стал страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан.
RT на русском 03:36
Политика

Путин назвал число открытых Россией месторождений с 2000 года

Россия открыла 600 новых месторождений с 2000 года.
Известия 04:37
Спорт

Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:46
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей.
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Происшествия

В Москве тетя с сожителем насиловали племянницу

В Москве женщина вместе со своим сожителем насиловала собственную племянницу, приехавшую в столицу закончить школу и остановившуюся у них, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:28
Политика

23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета

Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета.
Весьма 04:29
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Экономика

Суд выставил квартиру Киркорова на торги из-за долгов

Известия 00:00
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть сливочное масло

В первую очередь особое внимание к своему рациону следует уделить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку сливочное масло повышает количество холестерин в крови, что может стать причиной инсульта и инфаркта.
Актуальные Новости вчера в 10:20
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости 17 декабря в 16:30
Культура

«Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре

Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.
Discover24 02:59
Политика

Матери политзаключённых пикетируют Прямую линию

Матери политических заключённых надеются, что журналисты, аккредитованные на Прямую линию, увидят их и попытаются поднять их проблему во время общения с Владимиром Владимировичем.
Оka.fm 01:57
Технологии

«Яндекс» представил усовершенствованный поиск

Поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов.
ToDay News Ufa вчера в 09:08
Происшествия

Жительница Москвы заплатила телефонным мошенникам почти 3 млн рублей

Московская пенсионерка попалась на телефонное мошенничество и перевела на счет злоумышленников около 2,9 млн рублей.
Известия 02:36
Кино

Вышел русский трейлер продолжения «Топ Ган» с Томом Крузом

Небо, самолет и немного, для галочки, - девушки: Paramount Pictures Россия представила на своем YouTube-канале второй трейлер художественного фильма "Топ Ган: Мэверик", продолжения легендарного "Лучшего стрелка" 86-го.
Российская газета 17 декабря в 04:15
Религия

Жителям России запретили шить и ругать детей

Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
U74.Ru 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
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