Происшествия

Газета.RuГазета.RuДесять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане

В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики. Как отмечается, ЧП произошло на военном полигоне, в 60 километрах от города Арысь.
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