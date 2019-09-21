Происшествия
Газета.RuДесять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики. Как отмечается, ЧП произошло на военном полигоне, в 60 километрах от города Арысь.
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Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил причину провала обмена режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм на 20 лет.
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Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
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Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи
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«Реймс» дома сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции.
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Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.
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Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
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Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
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Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников
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Патент из Японии раскрывает разработку Mazda, шасси с космическим каркасом, которое потенциально могло бы стать основой будущего спортивного автомобиля с задним приводом, по слухам, долгожданный RX-9.
SpeedMe 19 сентября в 16:16