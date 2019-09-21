Происшествия
Газета.RuДесять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики. Как отмечается, ЧП произошло на военном полигоне, в 60 километрах от города Арысь.
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Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
Питерский "Зенит" разгромил на своём поле казанский "Рубин" со счётом 5:0 в рамках десятого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 14:03
Происшествия
В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека
По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения с магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране.
РБК 14:46
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru 00:56
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 19 сентября в 00:58
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Хоккей
«Спартак» забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» за 40 секунд
Спорт-Экспресс 08:53
Шоу-бизнес
Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Вечерний курьер 01:47
Шоу-бизнес
Звезды раскрыли размеры своих пенсий
Отечественные звезды обнародовали информацию о своих пенсиях. Согласно данным, государственные выплаты не превышают 50 тысяч рублей.
URA.Ru 12:36
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Космос
«Российский Falcon 9» оказался дешевле американского
Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.
Lenta.ru 19 сентября в 05:59
Происшествия
Опубликовано видео якутского шамана Габышева после задержания
Московский Комсомолец вчера в 06:15
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Происшествия
Под Одессой в ДТП погибли девять человек
В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
Lenta.ru 09:51
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала свой новый дом
Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру вчера в 07:00
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
Евро-футбол.ру 15:05
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10