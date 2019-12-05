Слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

Общество Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.

Политика Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.

Экономика Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи.

Общество В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.

Здоровье Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Общество ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.