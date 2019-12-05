Общество

РИА НовостиРИА НовостиБолее 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

Слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
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На Чукотке патрулируют село, у которого бродят около 60 белых медведей

РИА Новости03:04

Число окруживших село на Чукотке медведей увеличилось до 60

Телеканал 360°вчера в 23:55

56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке

Говорит Москвавчера в 08:10

Чукотку оккупировали белые медведи

Вести.Ruвчера в 22:18

В Рыркайпии отменили все культурные мероприятия из-за белых медведей

Рrochukotku.ruвчера в 19:24

Исхудавшие белые медведи застряли в чукотском селе из-за теплой погоды

РЕН ТВвчера в 19:33

Голодные медведи осаждают чукотское село Рыркайпий

REGNUMвчера в 23:28
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество

Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

РИА Новости 02:56
Общество

ГИБДД поменяет теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
Общественная служба новостей вчера в 10:52
Экономика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости 04 декабря в 22:15
Баскетбол

Баззер Джеймса принес ЦСКА победу над «Жальгирисом» в овертайме

Московский ЦСКА на своем паркете в овертайме обыграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Sportbox.RU вчера в 14:27
Общество

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Российская газета 00:11
Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери

Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:23
Политика

Песков не смотрел расследование Навального о полетах жены Медведева

На вопрос, считает ли он расследования ФБК низкокачественными, Песков ответил утвердительно.
Московский Комсомолец вчера в 16:28
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС вчера в 11:55
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Московский Комсомолец 03:47
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 32

Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже, возросло до 32.
RT на русском 03:47
Экономика

Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно

Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи.
РБК вчера в 23:00
Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 вчера в 14:51
Кино

IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Известия вчера в 21:25
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Игры

Хакеры полностью взломали антипиратскую систему защиты игр Denuvo

Новый способ взлома проверили на игре «Assassin's Creed Origins» - хакеры опубликовали взломанный exe-файл (crack), запускающий игру без антипиратской защиты.
Ридус вчера в 04:41
Экономика

РФ в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна

Интерфакс 02:36
Авто

В обновленных Lada 4x4 обнаружили недоработки

Полноценное серийное производство рестайлинговой «Нивы» начнется позже.
Автоновости дня 04 декабря в 00:12
Футбол

«Челси» провёл переговоры с агентом Заха о трансфере игрока

По информации издания, директор «Челси» Марина Грановская уже провела переговоры с агентом игрока Федерико Пасторелло относительно возможного трансфера.
Чемпионат вчера в 14:46
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

REGNUM 01:52
Политика

В Белоруссии рассказали о несогласованных вопросах по интеграции с РФ

У Москвы и Минска осталось 16 вопросов, которые требуют согласования, по всем интеграционным дорожным картам.
REGNUM 02:35
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Lenta.ru 01:50
Общество

Пять продуктов, которые никогда не надо есть на пустой желудок

От чего утром лучше отказаться, чтобы не навредить здоровью, пишет Focus.de.На пустой желудок лучше не есть изделия из дрожжевого теста — булочки, круассаны и так далее.
Medical Note 03 декабря в 23:01
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor 02:59
Общество

Большинство россиян считают порядочных людей «героями нашего времени»

Более 30% россиян назвали порядочных людей «героями нашего времени».
Известия вчера в 20:18
Общество

В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ

Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.
Газета.Ru 02:21
Футбол

Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении правила офсайда, которое предложил президент УЕФА Александер Чеферин.
RT на русском 00:50
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