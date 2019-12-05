Общество
РИА НовостиБолее 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
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Общество
ГИБДД поменяет теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Баскетбол
Баззер Джеймса принес ЦСКА победу над «Жальгирисом» в овертайме
Московский ЦСКА на своем паркете в овертайме обыграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Общество
Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка
В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери
Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Песков не смотрел расследование Навального о полетах жены Медведева
На вопрос, считает ли он расследования ФБК низкокачественными, Песков ответил утвердительно.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 32
Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже, возросло до 32.
Экономика
Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно
Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Игры
Хакеры полностью взломали антипиратскую систему защиты игр Denuvo
Новый способ взлома проверили на игре «Assassin's Creed Origins» - хакеры опубликовали взломанный exe-файл (crack), запускающий игру без антипиратской защиты.
Экономика
РФ в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна
Авто
В обновленных Lada 4x4 обнаружили недоработки
Полноценное серийное производство рестайлинговой «Нивы» начнется позже.
Футбол
«Челси» провёл переговоры с агентом Заха о трансфере игрока
По информации издания, директор «Челси» Марина Грановская уже провела переговоры с агентом игрока Федерико Пасторелло относительно возможного трансфера.
Политика
В Белоруссии рассказали о несогласованных вопросах по интеграции с РФ
У Москвы и Минска осталось 16 вопросов, которые требуют согласования, по всем интеграционным дорожным картам.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Общество
ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей
Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Общество
Пять продуктов, которые никогда не надо есть на пустой желудок
От чего утром лучше отказаться, чтобы не навредить здоровью, пишет Focus.de.На пустой желудок лучше не есть изделия из дрожжевого теста — булочки, круассаны и так далее.
Общество
Большинство россиян считают порядочных людей «героями нашего времени»
Более 30% россиян назвали порядочных людей «героями нашего времени».
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.
Футбол
Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде
Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении правила офсайда, которое предложил президент УЕФА Александер Чеферин.