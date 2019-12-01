Происшествия
Газета.RuОколо 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге
Задержали примерно 150-200 болельщиков "Спартака", - заявил агентству собеседник. Незадолго до того как в СМИ начали поступать сведения о событиях в городе на Неве, на странице болельщиков московского "Спартака" в Twitter уже висел пост с сообщением о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось
Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами
Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.Фонтанка.Ру04:41
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