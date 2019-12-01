Происшествия

Газета.RuГазета.RuОколо 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге

Задержали примерно 150-200 болельщиков "Спартака", - заявил агентству собеседник. Незадолго до того как в СМИ начали поступать сведения о событиях в городе на Неве, на странице болельщиков московского "Спартака" в Twitter уже висел пост с сообщением о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.
Фонтанка.Ру04:41

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«Зенит» - «Спартак»: протокол задержания одного из фанатов «красно-белых». ФОТО

Sport.ru09:29

Источник «Фонтанки»: Центр «Э» предотвратил массовые драки между болельщиками «Спартака» и «Зенита» в Петербурге

Фонтанка.Ру06:39

«Все, нас забирают в камеру, конец связи». Фанат «Спартака» — о массовом задержании в Санкт-Петербурге

Спорт-Экспресс08:45

В Петербурге арестовывают фанатов «Спартака», репортаж Дмитрия Егорова

Чемпионат08:55

«Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге семь игр подряд

Бомбардир.ру08:46

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости05:05

Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге («Р-Спорт»)

Sports.ru05:32
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

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Украина остановила поставки электроэнергии из Белоруссии

Ранее комитет Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту страны принять поправку, запрещающую импорт электроэнергии на Украину по двусторонним договорам из РФ и Белоруссии.
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Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
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Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
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Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости вчера в 16:14
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Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

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Названа причина подобного решения Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев отстранен от соревнований на четыре месяца.
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Экономика

Utair отказалась продавать аэропорт Сургута

Акционеры авиакомпании Utair не заинтересованы в настоящий момент в продаже аэропорта Сургут.
РБК 29 ноября в 10:57
Происшествия

Из-за снегопада в Пулково не могут сесть самолеты

В заснеженном аэропорте Пулково не могут сесть самолеты. Данные о бортах предоставил сайт Flightradar24.
Карповка 09:08
Футбол

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Экономика

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Lenta.ru 08:47
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
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Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

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Известия 11:08
Общество

На Украине началась пробная перепись населения

Пробная перепись населения, которая станет подготовительным этапом к всеукраинской переписи в 2020 году, стартовала в воскресенье на Украине.
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Авто

Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря

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Происшествия

Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье

Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
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В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
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Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде

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Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
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Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши

В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
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Авто

«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР

Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
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Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.
REGNUM 08:24
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