Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.

с чего всё началось

Задержали примерно 150-200 болельщиков "Спартака", - заявил агентству собеседник. Незадолго до того как в СМИ начали поступать сведения о событиях в городе на Неве, на странице болельщиков московского "Спартака" в Twitter уже висел пост с сообщением о массовых задержаниях в Санкт-Петербурге.

Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге

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