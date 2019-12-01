Футбол

РБКРБКДесятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.
Фонтанка.Ру04:41

Подробнее о событии

«Зенит» - «Спартак»: протокол задержания одного из фанатов «красно-белых». ФОТО

Sport.ru09:29

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Фонтанка.Ру04:41

СМИ: В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака» и «Зенита»

RT на русском06:06

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости05:05

В Петербурге арестовывают фанатов «Спартака», репортаж Дмитрия Егорова

Чемпионат08:55

Дело не в Дзюбе. Правила игры теперь будут диктовать не фанаты?

Спорт-Экспресс10:35

Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге («Р-Спорт»)

Sports.ru05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Биатлон

Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 10:49
Происшествия

У перевозчика попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса выявляли нарушения

Госавтодорнадзор выявлял нарушения по итогам восьми из 17 проведённых проверок в отношении организатора перевозок попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса, в результате которого погибли 19 человек.
RT на русском 10:39
Автоспорт

Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
РБК 10:04
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

Бой прошел в Москве на «ВТБ Арене». 38-летний Емельяненко попал левым хуком и отправил в нокаут Кокляева в первом раунде.
Спорт-Экспресс 29 ноября в 16:59
Экономика

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 10:23
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru 01:49
Происшествия

Из-за снегопада в Пулково не могут сесть самолеты

В заснеженном аэропорте Пулково не могут сесть самолеты. Данные о бортах предоставил сайт Flightradar24.
Карповка 09:08
Общество

Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии

Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
РИА Новости 09:57
Общество

Жителя Урала оштрафовали по делу о неуважении к власти из‑за комментария про Путина в батискафе

Артемовский городской суд Свердловской области 4 октября оштрафовал Александра Скутина на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за комментария про погружение президента Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива, говорится в постановлении.
Медиазона 10:34
Армия и оружие

РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Газета.Ru 09:04
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Политика

Горбачев призвал не допустить «горячей войны» между США и Россией

Первый президент СССР Михаил Горбачев выразил надежду на то, что США и Россия смогут избежать холодной войны.
Политическая Экспертиза 03:16
Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин: «Динамо» стоит поздравить, они нас переиграли

Комсомольская правда 10:56
Экономика

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
РБК 10:57
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
РИА Новости вчера в 18:29
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Lenta.ru 02:15
Армия и оружие

Джонсон намерен изменить стратегию обороны и безопасности Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть стратегию безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.
Газета.Ru 04:32
Хоккей

«Авангард» подтвердил подписание Гарипова

Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Ак Барса», обладателем Кубка Гагарина — 2018 Эмилем Гариповым.
Чемпионат 09:18
Футбол

«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»

«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Bookmaker-ratings.ru 10:52
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru вчера в 15:39
Армия и оружие

Арктический комплекс «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области.
Российская газета вчера в 06:46
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия 06:22
Происшествия

Центр «Э» пресек массовые драки болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Центр «Э» ГУ МВД РФ по СПб объявил о предотвращении массовых драк фанатов перед игрой «Зенита» и «Спартака».
ProstoProSport 09:07
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ 29 ноября в 12:12
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Наука

Созданы очки, определяющие уровень сахара в крови по слезам

Группа зарубежных ученых разработала очки, которые определяют уровень сахара в крови по слезам.
МедиаПоток 08:40
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM вчера в 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное