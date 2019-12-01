Футбол
РБКДесятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
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Ожидается, что вскоре Microsoft прекратит поддержку Windows 7. Уже 14 января поддержка систем этой версии будет прекращена разработчиками.
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По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
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Журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
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Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 1 декабря «Мариуполь» принимает земляков из Донецка — «Шахтер».
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
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Экономика
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Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
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Футбол
Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020
На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Спорт
Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу
Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.
Музыка
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Футбол
Столичное дерби. «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы
В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
Происшествия
Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
Происшествия