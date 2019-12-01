Футбол
РБКДесятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
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«Фонтанка» и официальный твиттер болельщиков московского клуба «Спартак» Supporters Group News сообщили о массовых задержаниях фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом», который пройдет 1 декабря в Петербурге в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу.Медиазона05:48
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