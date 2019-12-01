с чего всё началось

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

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