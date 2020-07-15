В результате столкновения двух поездов в чешском городе Чески Брод погиб один человек, не менее 35 получили травмы, передает "Интерфакс". Отмечается, что погиб машинист одного из поездов.

Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Происшествия На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. 136

Общество В России за сутки зафиксировано 6422 новых случая коронавируса В России за сутки зафиксировано 6422 новых носителя коронавирусной инфекции.

Политика WSJ: ФРГ по Nord Stream 2 ставит экономические интересы выше коллективной безопасности Германия своим участием в проекте газопровода "Северный поток - 2" поставила свои экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.

Финансы Сбербанк оценил число самозанятых в России Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что в банке оценивают число самозанятых в России на уровне 15 млн.

Армия и оружие При обстрелах на границе Армении и Азербайджана погиб генерал Ранее «Профиль» писал, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня и обстреляли азербайджанские позиции на участке границы в Товузском районе. 1K

Путешествия АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов. 802

Энергетика ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. 46

Происшествия Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. 14

Здоровье Названы симптомы рака щитовидной железы Факторами риска для развития рака щитовидной железы, который, кстати, чаще встречается у женщин, являются генетические синдромы и увеличение радиационного загрязнения, пишут «Известия». 1

Общество В Петербурге пятый день снижается заболеваемость коронавирусом В Петербурге за последние сутки выявлено 264 случая заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 8,6K

Футбол РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».

Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 30

Политика Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям. 2,1K

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 141

Происшествия На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины» Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. 2

Политика Великобритания запретила Huawei строить свою сеть 5G Великобритания запретила Huawei строить свою телекоммуникационную сеть 5G, отменив январское решение предоставить китайской технической компании ограниченную роль в создании сверхбыстрой беспроводной инфраструктуры в стране, сообщает CNN. 47