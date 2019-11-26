Происшествия

РБКРБКДесятки человек пострадали при землетрясении в Албании

Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией, есть ли среди пострадавших в результате землетрясения россияне. Эпицентр землетрясения находился в 31 км от Тираны, пишет InfoShqip. Отмечается, что в столице Албании некоторые районы остались без электричества.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

Число жертв от землетрясения в Албании возросло до 20

Телеканал 360°15:24

«Самое важное - спасти жизни людей». В Албании более 20 человек погибли при землетрясении

ТАСС16:09

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 18 человек

Московский Комсомолец12:49

Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20

РБК15:01

Жертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек

Интерфакс12:38

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 20 человек

РИА Новости13:50

В Албании число погибших при землетрясении увеличилось до 18

RT на русском13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости 09:36
Политика

Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Газета.Ru 20:20
Кино

Сериал с Серебряковым и Шукшиной получил «Эмми»

Газета.Ru 04:01
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки.
РИА Новости 20:04
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Общество

В России появилось рекордное число открытых вакансий

Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019, что побило рекорд трехлетней давности.
Газета.Ru 19:59
Кино

Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена

Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Kinonews.ru 15:33
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Футбол

Сульшер задействует резервистов «МЮ» в матче против «Астаны»

По информации английских источников, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер активно задействует игроков резервной команды в выездном матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны».
Sportbox.RU 08:45
Футбол

Фернандеш продлил контракт со «Спортингом», на игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».
Матч ТВ 21:33
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости 12:59
Политика

В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны

Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания 11:10
Авто

Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором

Сегодня, 25 ноября, в салонах официальных дилеров Lada начались продажи новой версии Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач Jatco и 113-сильным мотором Renault-Nissan.
110km.ru вчера в 07:35
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США

Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Российская газета 20:55
Наука

В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови

Специалисты японской компании Toshiba создали принципиально новый способ диагностики онкозаболеваний, который позволяет определить 13 типов рака всего по одной капле крови.
Дни24 вчера в 04:42
Общество

Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

РИА Новости 19:27
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Футбол

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Спорт-Экспресс 16:51
Общество

Губернатор Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Сергей Левченко сообщил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в рамках майских указов.
РЕН ТВ 13:21
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
РИА Новости 03:46
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Политика

Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже

Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай.
Известия 20:27
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Газета.Ru 07:07
Финансы

FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»

Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Finam.Ru вчера в 02:47
Общество

В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Газета.Ru 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Албания
Государство
Государство в западной части Балканского полуострова. Население, по данным Института статистики Албании на 1 января 2017 года, составляет 2 876 591 человек, территория - 28 748 км². Занимает 136-е место в мире по численности населения и 139-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное